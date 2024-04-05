В Улан-Удэ подросток украл 30 банок тушёнки и раздал друзьям

В Улан-Удэ 16-летний подросток украл 30 банок тушёнки, чтобы раздать друзьям. Задержали юного вора росгвардейцы.Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, в продуктовом магазине на улице Пищевая сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшей на место группе задержания вневедомственной охраны работники магазина пояснили, что выявили кражу товара во время просмотра записей видеонаблюдения. Неизвестный стащил более 30 банок тушёнки общей стоимостью около 5 тысяч рублей.Росгвардейцы также просмотрели видеозапись. Камера сняла, как молодой человек из-под полы куртки вытащил рюкзак и стал складывать в него банки с мясной консервацией. Затем вышел из магазина и скрылся в неизвестном направлении.Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам. На улице Шумяцкого росгвардейцы заметили парня в одном припаркованных автомобилей.- Задержанный 16-летний подросток доставлен в полицию, где сознался в содеянном и в том, что похищенное успел раздать друзьям и знакомым, - рассказали в Росгвардии.Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.