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В Бурятии продолжает полыхать сухая трава

Происшествия, 
Огонь в одном из районов охватил площадь в 20 гектаров

В Бурятии вовсю полыхает сухая растительность. 4 апреля в республике зафиксировали десять таких возгораний на общей площади в 41 с лишним гектар, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В Курумканском районе горело 15 гектаров, в Тарбагатайском – 20. Тушили траву сотрудники государственной противопожарной службы, добровольцы и местные жители. Все «огненные» очаги удалось ликвидировать.
возгорание трава

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