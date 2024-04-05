В Бурятии продолжает полыхать сухая трава

Огонь в одном из районов охватил площадь в 20 гектаров



В Бурятии вовсю полыхает сухая растительность. 4 апреля в республике зафиксировали десять таких возгораний на общей площади в 41 с лишним гектар, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В Курумканском районе горело 15 гектаров, в Тарбагатайском – 20. Тушили траву сотрудники государственной противопожарной службы, добровольцы и местные жители. Все «огненные» очаги удалось ликвидировать.