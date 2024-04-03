Ему внушили, что на него пытаются оформить кредит
Житель Читы отдал 7,2 млн рублей мошенникам, которые сперва общались с мужчиной под видом его руководителя.
Потерпевший рассказал полицейский, что в мессенджере написал его якобы начальник. Он сообщил об «утечке персональных данных сотрудников организации» и попросил оказать содействие правоохранительным органам.
Спустя некоторое время с мужчиной связался лжесотрудник ФСБ. Он же уверенным тоном, поведал о проведении специальной операции по задержанию мошенников, пытающихся оформить кредиты на всех работников организации.
Испугавшись за свою финансовую безопасность, мужчина начал выполнять все требования звонящих. Так, на протяжении недели он оформил несколько кредитов и перевёл на «безопасные счета» все деньги.
- Читинец признался полицейским – он понял, что стал жертвой мошенников только после того, как увидел в интернете профилактическую информацию о мошенничестве, которое было совершено в отношении забайкалки аналогичным способом, и пошёл в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец перевёл мошенникам более 7 миллионов рублей
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