В Улан-Удэ более 2500 человек разом остались без света из-за нерадивых рабочих

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Электроэнергия исчезла в жилых домах, школе и садиках



В среду, 3 апреля, в столице Бурятии вновь произошла авария, из-за которой люди остались без света. Его лишились более 2500 жителей Железнодорожного района. Помимо домов, обесточены оказались два детских сада, школа и поликлиника № 6, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго».



К аварийному отключению электроэнергии привело повреждение кабельной линии в 6 кВ в ходе земляных работ. Их проводила сторонняя организация. Рабочие отбойным молотком пробили две нитки кабеля возле проходной со стороны улицы Красноармейская, 24.



Специалистам «Бурятэнерго» пришлось экстренно выехать на место для устранения повреждения. Электроснабжение восстановили в 10:16. Подобные аварии в городе случаются регулярно из-за отсутствия должного контроля и соблюдения нормативов, подчеркнули в энергокомпании. А энергетикам в итоге приходится откладывать плановый ремонт.



