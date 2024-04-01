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В Улан-Удэ шесть улиц лишились света из-за самосвала

В Улан-Удэ шесть улиц лишились света из-за самосвала
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жилые дома остались без света на несколько часов

Всё произошло днём 1 апреля в столице Бурятии. В 12:50 водитель самосвала порвал кабель воздушной линии на улице Дзержинского, рассказали в пресс-службе ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.

Для восстановительных работ энергетикам пришлось на несколько часов – до 17:00 – ограничить электроснабжение на шести улицах – Дзержинского, Амагаева, Панорамная, Связистов, Новосёлов и Верхняя. Энергетики уже подали заявление в полицию.

А в минувшую субботу, 30 марта, мусоровоз оставил без света жителей отдалённого микрорайона Улан-Удэ.

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