Жилые дома остались без света на несколько часов
Всё произошло днём 1 апреля в столице Бурятии. В 12:50 водитель самосвала порвал кабель воздушной линии на улице Дзержинского, рассказали в пресс-службе ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.
Для восстановительных работ энергетикам пришлось на несколько часов – до 17:00 – ограничить электроснабжение на шести улицах – Дзержинского, Амагаева, Панорамная, Связистов, Новосёлов и Верхняя. Энергетики уже подали заявление в полицию.
А в минувшую субботу, 30 марта, мусоровоз оставил без света жителей отдалённого микрорайона Улан-Удэ.
В Улан-Удэ шесть улиц лишились света из-за самосвала
Происшествия, Фото:
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