Девушка схватила кухонный нож
30 марта в селе Баргузин произошло убийство: от рук своей сожительницы скончался 34-летний мужчина.
Задержанная, 29-летняя местная жительница, признала свою вину. Ей уже предъявили обвинение.
- По данным следствия, в вечернее время 30 марта в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и обвиняемой произошла ссора. Женщина схватила нож, которым нанесла удар в грудную клетку сожителя. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.
Жительница Бурятии убила сожителя
Происшествия, Фото:
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