Жительница Бурятии убила сожителя

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Девушка схватила кухонный нож



30 марта в селе Баргузин произошло убийство: от рук своей сожительницы скончался 34-летний мужчина.



Задержанная, 29-летняя местная жительница, признала свою вину. Ей уже предъявили обвинение.



- По данным следствия, в вечернее время 30 марта в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и обвиняемой произошла ссора. Женщина схватила нож, которым нанесла удар в грудную клетку сожителя. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.

