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Жительница Бурятии убила сожителя

Жительница Бурятии убила сожителя
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Девушка схватила кухонный нож

30 марта в селе Баргузин произошло убийство: от рук своей сожительницы скончался 34-летний мужчина.

Задержанная, 29-летняя местная жительница, признала свою вину. Ей уже предъявили обвинение.

- По данным следствия, в вечернее время 30 марта в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и обвиняемой произошла ссора. Женщина схватила нож, которым нанесла удар в грудную клетку сожителя. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия. 
убийство

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