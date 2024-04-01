На ребёнка напали четыре пса
Прокуратура Заиграевского района провела проверку по факту нападения собак на 12-летнюю девочку.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в декабре 2023 года в посёлке Онохой. Четыре безнадзорных пса напали на 12-летнюю девочку, покусав за ноги. «Большая открытая рана, одна меньше и царапины. У нас есть путевая машинная станция с большим количеством собак, которые охраняют территорию. К сожалению, это уже не первый случай нападения собак на детей», - рассказывали тогда близкие девочки.
В соответствии с законом организация отлова безнадзорных животных на территории района возложена на орган местного самоуправления. В связи с этим прокурор Заиграевского района обратился в суд с иском о взыскании в пользу девочки компенсации морального вреда.
- Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскал с администрации района в пользу ребёнка 20 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
В Бурятии девочке выплатят компенсацию за нападение собак
Происшествия, Фото:
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