Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей









63-летний житель Улан-Удэ попался на удочку об «инвестициях» и перевёл неизвестным 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина рассказал полицейским, что в начале марта, когда лежал в больнице, в Сети наткнулся на рекламу с предложением пассивного инвестиционного заработка. Решив заработать, он перешёл по ссылке на сайт компании, где прошёл тестирование и указал свои анкетные данные для обратной связи.Спустя несколько дней ему поступил видеозвонок. Звонивший представился консультантом компании и для начала работы попросил установить на телефон определённые приложения. Затем лжеконсультант предложил горожанину оформить онлайн-кредиты для пополнения баланса личного кабинета.С помощью онлайн-банкинга мужчина оформил кредит на сумму 1 миллион 560 тысяч рублей и перевёл деньги на якобы «брокерский счёт», который ему продиктовал мошенник.Когда в личном кабинете установленного им приложения он увидел, что вложенная сумма увеличилась почти на 100 тысяч рублей, решил ещё увеличить процент дохода. Мужчина вновь взял в другом банке кредит онлайн на 850 тысяч рублей и перевёл на свой «брокерский счёт».Затем для повышения дохода лжеконсультант предложил улан-удэнцу снова увеличить сумму на брокерском счёте. Мужчина, воодушевлённый лёгким заработком, попросил своего друга оформить кредит. Товарищ взял займ в 1 миллион 740 тысяч рублей, добавил полмиллиона своих накоплений и перевёл другу. Средства доверчивый горожанин также перевёл на «свой» счёт.Отслеживая в личном кабинете «доход», мужчина решил вывести денежные средства. Однако сотрудник «брокерской организации» потребовал оплатить страховой взнос, для внесения которого мужчина попросил супругу взять кредит в 850 тысяч рублей.Деньги мужчина перестал вносить только, когда в гости приехала его дочь. Она сразу поняла, что родителей обманывают мошенники, и потребовала обратиться в полицию. На тот момент отец перевёл мошенникам 5 миллионов 500 тысяч рублей.При этом в отделе полиции он признался, что слышал о подобных схемах обмана из СМИ, но жажда наживы, видимо, пересилила.Следствием возбуждено уголовное дело, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.