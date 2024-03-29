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Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей

Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 5,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина набрал кредиты сам и попросил оформить их жену и друга

63-летний житель Улан-Удэ попался на удочку об «инвестициях» и перевёл неизвестным 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина рассказал полицейским, что в начале марта, когда лежал в больнице, в Сети наткнулся на рекламу с предложением пассивного инвестиционного заработка. Решив заработать, он перешёл по ссылке на сайт компании, где прошёл тестирование и указал свои анкетные данные для обратной связи.

Спустя несколько дней ему поступил видеозвонок. Звонивший представился консультантом компании и для начала работы попросил установить на телефон определённые приложения. Затем лжеконсультант предложил горожанину оформить онлайн-кредиты для пополнения баланса личного кабинета.

С помощью онлайн-банкинга мужчина оформил кредит на сумму 1 миллион 560 тысяч рублей и перевёл деньги на якобы «брокерский счёт», который ему продиктовал мошенник.

Когда в личном кабинете установленного им приложения он увидел, что вложенная сумма увеличилась почти на 100 тысяч рублей, решил ещё увеличить процент дохода. Мужчина вновь взял в другом банке кредит онлайн на 850 тысяч рублей и перевёл на свой «брокерский счёт».

Затем для повышения дохода лжеконсультант предложил улан-удэнцу снова увеличить сумму на брокерском счёте. Мужчина, воодушевлённый лёгким заработком, попросил своего друга оформить кредит. Товарищ взял займ в 1 миллион 740 тысяч рублей, добавил полмиллиона своих накоплений и перевёл другу. Средства доверчивый горожанин также перевёл на «свой» счёт.

Отслеживая в личном кабинете «доход», мужчина решил вывести денежные средства. Однако сотрудник «брокерской организации» потребовал оплатить страховой взнос, для внесения которого мужчина попросил супругу взять кредит в 850 тысяч рублей.

Деньги мужчина перестал вносить только, когда в гости приехала его дочь. Она сразу поняла, что родителей обманывают мошенники, и потребовала обратиться в полицию. На тот момент отец перевёл мошенникам 5 миллионов 500 тысяч рублей.

При этом в отделе полиции он признался, что слышал о подобных схемах обмана из СМИ, но жажда наживы, видимо, пересилила.

Следствием возбуждено уголовное дело, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

 
мошенничество

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