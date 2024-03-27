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В Бурятии двое парней угнали учебный автомобиль

В Бурятии двое парней угнали учебный автомобиль
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодые люди поехали кататься

Двое жителей Еравнинского района Бурятии предстали перед судом за угон учебного автомобиля.

Произошло это в ноябре 2023 года после того, как парни выпили пиво. Примерно в час ночи они пробрались в сторожку, в которой никого не было, взяли ключ от гаража Сосново-Озёрского филиала Бурятского аграрного колледжа имени Ербанова и угнали оттуда учебный автомобиль ВАЗ-210740.

Прокатившись на угнанном автомобиле до заправочной станции, они решили вернуть его на место. Но на обратном пути их задержали сотрудники ГИБДД.

- Приговором Еравнинского районного суда каждому из угонщиков с учётом их молодого возраста, признания вины и раскаяния, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.
угон

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