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В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса на 80 млн

В Бурятии возбудили дело о контрабанде леса на 80 млн
Происшествия,  Фото:из архива
Незаконно вывезли из страны более семи тысяч кубометров древесины

В Бурятии возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что с октября 2020 года по июль 2021 года фирма железнодорожным транспортом незаконно вывезла за границу более семи тысяч кубометров лесоматериалов из древесины хвойных пород общей стоимостью более 80 млн рублей.

Лес был вырублен «чёрными» лесорубами, а для экспорта представили поддельные документы.

- Происхождение незаконно перемещённых лесоматериалов в установленном законом порядке не подтверждено, в таможенные декларации экспортёром внесены недостоверные сведения о происхождении древесины, - отметили в транспортной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершённая организованной группой». Расследование продолжается.

Как сообщал «Байкал-Dailу», осенью 2023 года бизнесмен из Бурятии за контрабанду в Китай леса на 800 млн рублей получил шесть лет лишения свободы условно
контрабанда леса

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