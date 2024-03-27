27 марта

26 марта

Популярное

Жительница Бурятии вонзила возлюбленному нож в спину

Жительница Бурятии вонзила возлюбленному нож в спину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Так женщина ответила на его побои

Суд признал жительницу Еравнинского района Бурятии, вонзившую сожителю нож в спину, виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее судимую сельчанку приговорили, с учётом с присоединения неотбытого наказания, к двум годам шести месяцам колонии общего режима.

Преступление произошло вечером 24 октября 2023 года. Пара распивала спиртное, когда вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина избил женщину, на что разозлившая сельчанка нанесла ему один удар кухонным ножом в спину. Сожитель получил колото-резаное ранение грудной клетки сзади, осложнённое пневмотораксом.

- При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих наказание обстоятельств противоправное поведение потерпевшего, признание вины, раскаяние подсудимой, оказание помощи по заглаживанию вреда потерпевшему, которые выразилось в том, что она оказала ему первую медицинскую помощь, сообщила медикам о случившемся, ухаживала за потерпевшим в период его восстановления, - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.

Вместе с тем, суд учёл наличие у осуждённой маленьких детей. Так что отбывать наказание она будет после достижения её младшим ребёнком четырнадцатилетнего возраста.

Приговор вступил в законную силу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии собака на самовыгуле напала на детей
В Бурятии собака на самовыгуле напала на детей
Происшествия, 26.03.2024
На владельца животного составили два административных протокола
Улан-удэнец обокрал бывшего сокамерника
Улан-удэнец обокрал бывшего сокамерника
Происшествия, 26.03.2024
Он украл смарт-часы и наушники
В Улан-Удэ эвакуировали ФСК, «Центральный», управление соцзащиты и суд
В Улан-Удэ эвакуировали ФСК, «Центральный», управление соцзащиты и суд
Происшествия, 26.03.2024
На месте работают сотрудники правоохранительных органов  
Два жителя Иркутска отравились консервированными грибами
Два жителя Иркутска отравились консервированными грибами
Происшествия, 26.03.2024
По предварительным данным, они заболели ботулизмом
Жителей Бурятии предупреждают о вербовке подростков через месседжеры
Жителей Бурятии предупреждают о вербовке подростков через месседжеры
Происшествия, 26.03.2024
Провокаторы пытаются завербовать школьников для участия в терактах
В Бурятии сгорел гараж с грузовиком
В Бурятии сгорел гараж с грузовиком
Происшествия, 26.03.2024
Пожар произошёл в Иволгинске
Сбытчика героина из Иркутской области посадили на 12 лет
Сбытчика героина из Иркутской области посадили на 12 лет
Происшествия, 26.03.2024
Задержали его транспортные полицейские
В Улан-Удэ арестовали мужчину, убегавшего от полицейских
В Улан-Удэ арестовали мужчину, убегавшего от полицейских
Происшествия, 26.03.2024
Инцидент произошёл на улице Балтахинова
Читинец возил избитого таксиста в багажнике его авто
Читинец возил избитого таксиста в багажнике его авто
Происшествия, 26.03.2024
Пенсионер находится в тяжёлом состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^