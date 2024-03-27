Жительница Бурятии вонзила возлюбленному нож в спину

Так женщина ответила на его побои



Суд признал жительницу Еравнинского района Бурятии, вонзившую сожителю нож в спину, виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее судимую сельчанку приговорили, с учётом с присоединения неотбытого наказания, к двум годам шести месяцам колонии общего режима.



Преступление произошло вечером 24 октября 2023 года. Пара распивала спиртное, когда вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина избил женщину, на что разозлившая сельчанка нанесла ему один удар кухонным ножом в спину. Сожитель получил колото-резаное ранение грудной клетки сзади, осложнённое пневмотораксом.



- При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих наказание обстоятельств противоправное поведение потерпевшего, признание вины, раскаяние подсудимой, оказание помощи по заглаживанию вреда потерпевшему, которые выразилось в том, что она оказала ему первую медицинскую помощь, сообщила медикам о случившемся, ухаживала за потерпевшим в период его восстановления, - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.



Вместе с тем, суд учёл наличие у осуждённой маленьких детей. Так что отбывать наказание она будет после достижения её младшим ребёнком четырнадцатилетнего возраста.



Приговор вступил в законную силу.

