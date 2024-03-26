Жителей Бурятии предупреждают о вербовке подростков через месседжеры

Провокаторы пытаются завербовать школьников для участия в терактах



Жители Бурятии рассказывают о пугающих предложениях, поступающих подросткам с неизвестных номеров. Злоумышленники предлагают принять участие в террористических актах.



В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовано несколько скриншотов подобных переписок. Неизвестные предлагают деньги (около 750 тысяч рублей), обещая часть оплатить сразу. А также они запугивают тем, что якобы знают адрес проживания юного собеседника.



Подобные случаи зафиксированы также в Симферополе, Москве и Московской области, Татарстане и других регионах.



Родители школьников из Улан-Удэ поделились с «Байкал-Dailу» сообщениями, которые распространяют сейчас педагоги. В школьных чатах пишут:



«Дорогой ученик! Если тебе поступают в Telegram (в другой мессенджер) предложения за деньги устроить теракт, совершить противоправное действие, НЕ РЕАГИРУЙ. Помни, это злоумышленники, которые используют различные каналы связи, часто представляясь выпускником, учащимся твоей школы. 1.Не переходи по ссылке 2. Не отвечай на подобные сообщения 3. Сообщи об этом родителям и классному руководителю, в полицию. 4.Помни, уголовная ответственность за подобные действия распространяется в том числе на несовершеннолетние лица».



Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина недавно заявила, что провокаторы в соцсетях связываются с подростками по всей стране после трагедии в «Крокусе».



«Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций», - цитируют слова официального представителя МВД Ирины Волк в Telegram-канале министерства внутренних дел по Бурятии.



Жителей Бурятии просят заранее проинформировать детей о возможных рисках и угрозах в интернете и научить не реагировать на сомнительные сообщения в соцсетях. Кроме того в полиции напоминают: обращайте внимание на поведение и новые интересы своих детей, в частности, на выполнение ими неких «челленджей». Подросткам же полицейские рекомендуют сообщать обо всех подозрительных переписках родителям, педагогам или в правоохранительные органы.



