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Спасатели достали инсулин из автомобиля, затонувшего на Байкале

Спасатели достали инсулин из автомобиля, затонувшего на Байкале
Происшествия,  Фото:БПСО
Находившиеся в иномарке люди смогли выбраться самостоятельно

В минувшую пятницу, 22 марта, в проливе Малое море на Байкале провалился под лёд автомобиль Toyota Probox. В Байкальском поисково-спасательном отряде сообщили, что машина ехала по льду вне разрешённых переправ в сторону деревни Сарма. Водитель и пассажир, 62 и 63 года, жители Ангарска, спаслись и обратились за помощью.

На место происшествия выехали специалисты Сахюртинского поисково-спасательного подразделения БПСО. Выяснилось, что автомобиль затонул в 900 метрах от деревни у острова Хунук. Глубина в месте провала - 1,5 метра.

- Мужчина и женщина были обнаружены и транспортированы до деревни Сарма. По прибытию выяснилось, что у мужчины диабет, а инсулин остался в затонувшем автомобиле. В связи с отсутствием в ближайших населённых пунктах данного препарата было принято решение извлечь личные вещи пострадавших из машины. Спасатели приехали на место провала, в гидрокомбинезонах извлекли сумку с лекарством, транспортировали до деревни Сарма и передали мужчине, - сообщили в БПСО.


Спасатели предупреждают, что продолжается интенсивное разрушение льда. На всех водоёмах наступает самое опасное время года.

- Организуйте свой отдых разумно. Жизнь одна, берегите себя, - призывают спасатели.

Как сообщал «Байкал-Dailу, 14 марта под лёд на Байкале провалились внедорожник и снегоболотоход.
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