20 марта

19 марта

Популярное

В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома

В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
Происшествия,  Фото:МВД России
Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно

В Улан-Удэ участковые уполномоченные полиции спасли семью из горящего дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью, двигаясь на служебном автомобиле по улице Лебедева, полицейские увидели зарево – огнём была охвачена крыша частного дома. Не теряя ни минуты, сотрудники сообщили о произошедшем в экстренные службы и поспешили на помощь людям.

Старший лейтенант полиции Артур Сымбелов через забор перебрался во двор. Подойти к входной двери жилища и окнам было уже невозможно. Тогда полицейский принялся стучать в ворота пристроенного к дому гаража. На улицу выбежал проснувшийся владелец жилища.

Подсвечивая путь фонариками, полицейские вошли в дом и стали оповещать проснувшихся жильцов, чтобы те, надев теплые вещи, быстро выходили на улицу.

В углу одной из комнат они увидели в кресле маленькую испуганную девочку, укутали её в покрывало. После Артур Сымбелов отнес малышку в служебную машину.

Погорельцев, среди которых оказались четверо взрослых и двое детей, полицейские разместили в своём автомобиле и в машине хозяина дома.

- Вот такие отважные и бесстрашные сотрудники работают у нас в полиции! Благодаря решительным и своевременным действиям полицейских в экстремальной ситуации никто из граждан не пострадал, - подчеркнула Ирина Волк.



пожар полиция спасение ребенка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
Происшествия, 20.03.2024
Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно
50-летняя улан-удэнка украла телефон в копировальном центре
50-летняя улан-удэнка украла телефон в копировальном центре
Происшествия, 20.03.2024
Она прихватила телефон, который забыла студентка
Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей
Майнер из Иркутской области похитил электричество на 1 млн рублей
Происшествия, 20.03.2024
Он незаконно подключил майнинговое оборудование
Ангарчанина будут судить за убийство двух женщин
Ангарчанина будут судить за убийство двух женщин
Происшествия, 20.03.2024
Расправа произошла «по пьяной лавочке»
В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка
В Бурятии оштрафовали владелицу алабая, покусавшего ребёнка
Происшествия, 20.03.2024
Пёс набросился на мальчика, выскочив через дыру в заборе
В Бурятии женщина из мести сожителю устроила пожар с ущербом 2 млн
В Бурятии женщина из мести сожителю устроила пожар с ущербом 2 млн
Происшествия, 20.03.2024
Злоумышленница хотела обвинить в поджоге мужчину
В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов
В Улан-Удэ начался сезон краж велосипедов
Происшествия, 20.03.2024
Одна из таких краж произошла у супермаркета
В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
В Иркутской области ушло в суд дело о контрабанде леса на 115 млн
Происшествия, 20.03.2024
Незаконно вывезли из страны более 25 тысяч кубометров лесоматериалов
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
В Улан-Удэ сообщили о выходе воды из колодца
Происшествия, 20.03.2024
На место направлена ремонтная бригада
Житель Бурятии избил кочергой супругов
Житель Бурятии избил кочергой супругов
Происшествия, 20.03.2024
Окровавленная женщина пришла в отдел полиции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^