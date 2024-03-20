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В Бурятии на заброшенном радиозаводе нашли снаряды

В Бурятии на заброшенном радиозаводе нашли снаряды
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Их увезли в воинскую часть

19 марта в городе Гусиноозёрск на заброшенном радиозаводе обнаружили снаряды, сообщает «Селенга-инфо.24/7».

На место вызвали сапёров, которые установили, что это - 15 снарядов без взрывчатого вещества. Их вывезли в воинскую часть в город Кяхта.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осенью возле посёлка Эрхирик Заиграевского района рыбак обнаружил опасную находку. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный предмет является 122-мм артиллерийским выстрелом, со следами коррозии.

снаряды

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