Их увезли в воинскую часть
19 марта в городе Гусиноозёрск на заброшенном радиозаводе обнаружили снаряды, сообщает «Селенга-инфо.24/7».
На место вызвали сапёров, которые установили, что это - 15 снарядов без взрывчатого вещества. Их вывезли в воинскую часть в город Кяхта.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осенью возле посёлка Эрхирик Заиграевского района рыбак обнаружил опасную находку. Сотрудники группы разминирования установили, что найденный предмет является 122-мм артиллерийским выстрелом, со следами коррозии.
В Бурятии на заброшенном радиозаводе нашли снаряды
Происшествия, Фото:
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