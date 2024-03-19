В Улан-Удэ у спотыкающегося прохожего нашли коноплю

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Внимание на мужчину обратили бдительные росгвардейцы



Ночью во время патрулирования в Железнодорожном районе Улан-Удэ экипаж вневедомственной охраны Росгвардии остановил прохожего с большой сумкой. Мужчина привлёк внимание росгвардейцев тем, что неуверенно шёл по тротуару, спотыкался и падал.



Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, при осмотре мужчина выхватил из своей сумки и выкинул в сторону чёрный полиэтиленовый пакет. В пакете была растительная масса с характерным запахом конопли.



Задержанный, 38-летний улан-удэнец, был доставлен в полицию для принятия правого решения. Результаты исследования показали, что травянистая масса содержит около 100 гр мариуханы.



По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

