18 марта

17 марта

Популярное

Житель Бурятии отсудил компенсацию за смерть брата на работе

Житель Бурятии отсудил компенсацию за смерть брата на работе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В рабочее время погиб электромонтёр

Судебные приставы помогли жителю Кабанского района взыскать компенсацию морального вреда за смерть брата. Мужчина, работавший электромонтёром, погиб, сорвавшись с электроопоры. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.

Отмечается, что суд исковые требования о компенсации морального вреда удовлетворил частично, постановив взыскать с работодателя в пользу брата погибшего 290 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в Кабанское районное отделение судебных приставов. Руководства организации уведомили об этом, и после предприятие выплатило всю сумму компенсации.

компенсация судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
В Забайкалье с путей сошли 20 вагонов грузового поезда
Происшествия, 18.03.2024
В столкновении с поездом пострадал водитель легковушки
Житель Бурятии украл в маршрутке телефон
Житель Бурятии украл в маршрутке телефон
Происшествия, 16.03.2024
Мужчину приговорили к обязательным работам
Житель Бурятии угнал автомобиль и дважды попал в ДТП
Житель Бурятии угнал автомобиль и дважды попал в ДТП
Происшествия, 16.03.2024
На чужой машине он хотел покататься 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^