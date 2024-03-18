В рабочее время погиб электромонтёр
Судебные приставы помогли жителю Кабанского района взыскать компенсацию морального вреда за смерть брата. Мужчина, работавший электромонтёром, погиб, сорвавшись с электроопоры. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.
Отмечается, что суд исковые требования о компенсации морального вреда удовлетворил частично, постановив взыскать с работодателя в пользу брата погибшего 290 тысяч рублей.
Исполнительный документ поступил в Кабанское районное отделение судебных приставов. Руководства организации уведомили об этом, и после предприятие выплатило всю сумму компенсации.
Житель Бурятии отсудил компенсацию за смерть брата на работе
Происшествия, Фото:
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