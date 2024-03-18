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В Улан-Удэ поймали орудовавшего в маршрутках карманника

В Улан-Удэ поймали орудовавшего в маршрутках карманника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пользовался толчеёй в салонах

Улан-удэнские полицейские задержали карманника, который воровал телефоны в общественном транспорте.

Вором оказался 31-летний житель Иволгинского района, ранее неоднократно судимый за карманные кражи. Весной 2023 года он освободился из колонии.

Установлено, что в середине января мужчина на остановке заметил в руках у женщины дорогой смартфон. Он зашёл за жертвой в маршрутку, где, пользуясь толчеёй, украл телефон, который женщина положил в карман куртки.

Однако совсем скоро женщина, решив расплатиться за проезд через мобильный банк, обнаружила, что телефона нет. Решив, что обронила, она попросила водителя, который проехал от остановки буквально несколько метров, остановиться и выпустить её.

Телефон, который украл вор, стоил 126 тысяч рублей.

В начале марта по аналогичной схеме он совершил ещё одну кражу: прижавшись в толпе к пассажиру, вынул гаджет из бокового кармана его верхней одежды.

Как выяснилось, хозяин телефона приобрёл его всего за несколько минут до поездки на общественном транспорте. Ущерб составил 37 тысяч рублей.

Полицейские установили, что первый украденный телефон вор через несколько дней продал в Иркутске. Второй мобильник у него изъяли.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», ведётся следствие. Причинённый ущерб мужчина после задержания частично возместил.


кража

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