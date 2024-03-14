Сбитой на тротуаре улан-удэнке выплатили 200 тысяч рублей

Компенсацию взыскали судебные приставы



Судебные приставы Иволгинского района взыскали с местного жителя компенсацию морального вреда в пользу сбитой им улан-удэнки. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.



Водитель автомобиля выехал с проезжей части на тротуар и сбил женщину-пешехода. Потерпевшая получила различные травмы.



- Приняв во внимание все обстоятельства ДТП, а также то, что ответчик не оказал помощи пострадавшей, после наезда о состоянии её здоровья не интересовался, суд обязал взыскать с виновника компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, - уточнили в УФССП.



Судебные приставы ограничили должника в праве на выезд за пределы России и арестовали банковские счета. Также пристав побеседовал с мужчиной и разъяснил, что его ждёт в случае уклонения от исполнения решения суда. Только после этого виновник наезда выплатил женщине компенсацию морального вреда.





