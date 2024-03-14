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Кошка и котята погибли на пожаре в Бурятии

Кошка и котята погибли на пожаре в Бурятии
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в квартире

Двое человек спаслись на пожаре в квартире в селе Курумкан, при этом погибли кошка и три котёнка.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание в квартире двухквартирного дома произошло вечером 13 марта.

Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось плотное задымление в одной из квартир дома. Очаг возгорания находился на кухне. На тушение ушло 18 минут.

- Пострадавших нет: до прибытия пожарных из квартиры эвакуировались два человека. В результате пожара изнутри обгорела кухонная комната на общей площади 15 кв.м., задохнулись одна кошка и три котёнка, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.

пожар

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