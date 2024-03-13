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Улан-удэнец украл из супермаркета 21 пачку сливочного масла

Улан-удэнец украл из супермаркета 21 пачку сливочного масла
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Кражу обнаружили во время ревизии

12 марта в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление от администратора магазина самообслуживания о краже.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, в ходе ревизии работники выявили недостачу сливочного масла. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, они нашли момент кражы. Как выяснилось, она была совершена ещё в середине января.

Прибывшие сотрудники уголовного розыска на видеокадрах узнали вора – 42-летнего горожанина, который неоднократно был судим.

Ориентировку на мужчину передали наружным нарядам, и уже вскоре росгвардейцы привезли его в полицию. Бдительные сотрудники заметили подозреваемого на улице.

Мужчина признался полицейским, что в магазине забрал из холодильной камеры и сложил в сумку 21 пачку сливочного масла, а затем беспрепятственно вышел из зала.

15 лет назад улан-удэнец освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за квартирную кражу. Сейчас он живёт с матерью, зарабатывает случайными заработками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Отметим, воровство сливочного масла в магазинах Бурятии – не редкость. Так, один местный житель и вовсе попался на краже 250 пачек продукта.

Вероятно, воришек привлекает достаточно высокая цена сливочного масла, при этом небольшой размер упаковок, так что красть легче, чем другие товары. В некоторых российских магазинах даже начали помещать сливочное масло в специальные пластиковые боксы: коробку снимут только на кассе, когда пробьют товар. 
кража

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