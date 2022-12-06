Вор продавал сливочное масло на улице
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в кражах сливочного масла из супермаркета на улице Гагарина.
- На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации из продуктового супермаркета на улице Гагарина. Возле выхода из торгового центра сотрудники задержали мужчину, на которого указали представители службы безопасности магазина самообслуживания. Они по системе видеонаблюдения выявили факт хищения, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный 36-летний горожанин был доставлен в полицию, где дал признательные показания. Мужчина рассказал, что в течение получаса несколько раз заходил в супермаркет, набирая полные пакеты сливочного масла. Воспользовавшись столпотворением возле кассы, он выносил продукты, не заплатив за них. Всего он украл 250 упаковок сливочного масла. Их вор продавал на улице прохожим.
Ущерб превысил 38 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, ведётся дознание.
Отметим, кражи сливочного масла в Улан-Удэ фиксируются довольно часто. Так, в октябре раскрыли кражу 23 пачек из магазина самообслуживания. Вор также перепродавал украденное на улице.
По странному совпадению этой осенью в Улан-Удэ произошла ещё одна кража ровно 23 пачек сливочного масла из супермаркета. Ворами оказались двое 40-летних приятелей.
Зимой улан-удэнец дважды приходил в супермаркет, набирая тот же продукт и не расплачиваясь.
В некоторых российских продуктовых магазинах на сливочное масло даже начали ставить защитные пластиковые коробки от воровства.
Улан-удэнец украл из супермаркета 250 пачек масла
Происшествия, Фото:
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