При этом убийств стало меньше
Общий уровень преступности в Бурятии остаётся примерно на одном и том же уровне. Число зарегистрированных в республике преступлений за январь-февраль 2024 года по сравнению с таким же периодом 2023-го выросло на 0,8%. Всего за два месяца в Бурятии совершено 2 872 преступления.
Соответствующие показатели состояния преступности опубликовала республиканская прокуратура.
Статистика демонстрирует рост тяжких и особо тяжких преступлений (+9,2 %). Резко (+100%) выросло число разбоев. Также зарегистрирован рост мошенничеств (+8,6 %), хулиганств (+200 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+27,7 %), оружия (+15,8 %).
При этом сократилось количество убийств и покушений на убийство (-4,8 %), преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-11,1 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-16,7 %), краж (-22,8 %), грабежей (-27,5 %).
Снизилось число преступлений, совершённых в общественных местах (-23 %). На 23 % уменьшилось число преступлений, которые совершили несовершеннолетние.
Также стало меньше (на 12%) преступлений, которые совершали люди в состоянии алкогольного опьянения (-12,3 %).
Однако, отметили в прокуратуре, только растёт число телефонных и интернет-мошенничеств.
В Бурятии резко выросло число разбоев и хулиганств
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