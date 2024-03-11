Возбуждено уголовное дело
В деревне Ширяева Иркутской области собака напала на ребёнка около частных домов. Животное схватило мальчика зубами за курку и таскало по снегу. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».
Произошедшее увидел прохожий, он спас мальчика.
- Данная собака часто бегает без присмотра, её хозяин отпускает на самовыгул. Ребёнка отобрал с большим трудом, с ним уже всё хорошо, - рассказал очевидец.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК).
- В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут правовую оценку действиям хозяина животного, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области собака напала на ребёнка и таскала его по снегу
Происшествия, Фото:
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