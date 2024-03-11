В Иркутской области собака напала на ребёнка и таскала его по снегу

Происшествия, Фото: Инцидент Иркутск

Возбуждено уголовное дело



В деревне Ширяева Иркутской области собака напала на ребёнка около частных домов. Животное схватило мальчика зубами за курку и таскало по снегу. Видео опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».



Произошедшее увидел прохожий, он спас мальчика.



- Данная собака часто бегает без присмотра, её хозяин отпускает на самовыгул. Ребёнка отобрал с большим трудом, с ним уже всё хорошо, - рассказал очевидец.



Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК).



- В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут правовую оценку действиям хозяина животного, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

