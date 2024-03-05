Рубка произошла в Прибайкальском районе
В Прибайкальском районе Бурятии полицейские расследуют уголовное дело о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Подозреваемый – 20-летний местный житель одного из сёл.
Вор время рейда лесники увидели, как из леса трое человек несут древесину. Выяснилось, что волочат её с места заготовки, на которую не имеют разрешительных документов. На место вызвали полицейских.
Следы волочения древесины по земле вывели на лесоучасток, где прибывшие сотрудники полиции обнаружили раскряжёванные и уже поделённые на сортименты деревья, а также порубочные остатки. Однако большую часть заготовленной древесины изъяли по месту жительства подозреваемого.
Общий объём составил около 22 кубометров. Причинённый лесному фонду ущерб составил свыше 850 тысяч рублей.
- Предварительно установлено, что заготовка древесины производилась злоумышленником в течение трёх дней. Причём на помощь он пригласил двух приятелей из числа местных жителей. Использовать сортименты молодой человек планировал в качестве столбов для ограждения дома, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В МВД отметили, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался, нигде не учится и не работает.
Ведётся следствие.
В Бурятии «чёрный» лесоруб совершил рубку в особо крупном размере
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