В Бурятии «чёрный» лесоруб совершил рубку в особо крупном размере

Рубка произошла в Прибайкальском районе



В Прибайкальском районе Бурятии полицейские расследуют уголовное дело о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Подозреваемый – 20-летний местный житель одного из сёл.



Вор время рейда лесники увидели, как из леса трое человек несут древесину. Выяснилось, что волочат её с места заготовки, на которую не имеют разрешительных документов. На место вызвали полицейских.



Следы волочения древесины по земле вывели на лесоучасток, где прибывшие сотрудники полиции обнаружили раскряжёванные и уже поделённые на сортименты деревья, а также порубочные остатки. Однако большую часть заготовленной древесины изъяли по месту жительства подозреваемого.



Общий объём составил около 22 кубометров. Причинённый лесному фонду ущерб составил свыше 850 тысяч рублей.



- Предварительно установлено, что заготовка древесины производилась злоумышленником в течение трёх дней. Причём на помощь он пригласил двух приятелей из числа местных жителей. Использовать сортименты молодой человек планировал в качестве столбов для ограждения дома, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В МВД отметили, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался, нигде не учится и не работает.



Ведётся следствие.

