04 марта

03 марта

Популярное

В Бурятии водителя переехал его собственный грузовик

В Бурятии водителя переехал его собственный грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина пытался его отремонтировать

В Закаменском районе Бурятии мужчину переехал его собственный грузовик Mitsubishi Canter, гружённый дровами. ДТП произошло в воскресенье, 3 марта, в километре от улуса Ехэ-Цакир.

- 63-летний водитель остановил Mitsubishi Canter из-за шума карданного вала. Пренебрегая техникой безопасности, мужчина лёг под автомобиль, при этом не поставив на стояночный тормоз. В какой-то момент автомашина покатилась и переехала его задними колёсами, - сообщили подробности в УГИБДД по Бурятии.

Водителя с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2023 года в Прибайкальском районе неуправляемый грузовик насмерть задавил водителя.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

История о гибели двух детей при пожаре в Бурятии дошла до Бастрыкина
История о гибели двух детей при пожаре в Бурятии дошла до Бастрыкина
Происшествия, 03.03.2024
Глава СКР уже затребовал доклад о расследовании уголовного дела
В пригородном районе Бурятии разбушевался крупный пожар
В пригородном районе Бурятии разбушевался крупный пожар
Происшествия, 03.03.2024
Огонь уничтожил котельную с гаражом и крышу дома
«Никто не застрахован»: В Бурятии владельцы напавшего на ребёнка пса ответили его маме
«Никто не застрахован»: В Бурятии владельцы напавшего на ребёнка пса ответили его маме
Происшествия, 03.03.2024
Хозяева животного заявили, что будут решать вопрос в правовом поле
На севере Бурятии учителя физкультуры уволили после громкого конфликта с учеником
На севере Бурятии учителя физкультуры уволили после громкого конфликта с учеником
Происшествия, 03.03.2024
К этой истории уже подключились прокуратура и управление образования
В жилом доме в селе Бурятии произошёл взрыв
В жилом доме в селе Бурятии произошёл взрыв
Происшествия, 03.03.2024
От него пострадали окна, двери и стены
На федеральной трассе в Бурятии столкнулись грузовик и легковушка
На федеральной трассе в Бурятии столкнулись грузовик и легковушка
Происшествия, 03.03.2024
Из-за ДТП там пришлось ввести реверсивное движение
В райцентре в Бурятии дворовая собака искусала ребёнка
В райцентре в Бурятии дворовая собака искусала ребёнка
Происшествия, 03.03.2024
Она выбежала из ограды и напала на мальчика
Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Страшной гибелью двух девочек при пожаре в Бурятии заинтересовалась прокуратура
Происшествия, 03.03.2024
В надзорном ведомстве проконтролируют ход и расследование уголовного дела

В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника
В Бурятии учителя физкультуры обвинили в нападении на школьника
Происшествия, 03.03.2024
15-летний подросток заявил, что его ударили прямо на уроке 
В районе Бурятии таксист уснул и врезался в столб
В районе Бурятии таксист уснул и врезался в столб
Происшествия, 03.03.2024
Мужчина просто чудом не пострадал в ДТП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^