Их увезли в больницу
ДТП произошло ночью 3 марта в Хоринском районе, недалеко от села Барун-Хасурта. Там перевернулся автомобиль Toyota Camry, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
В аварии пострадали два человека – женщина и 16-летний подросток. Их увезли в в Хоринскую центральную районную больницу.
В Бурятии женщина и подросток пострадали в перевернувшейся машине
Происшествия, Фото:
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