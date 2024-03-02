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Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам

Улан-удэнка взяла четыре кредита и перевела деньги мошенникам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она поверила «сотруднику портала госуслуг»

По данным прокуратуры Бурятии, за неделю жертвами мошенников стали ещё 67 человек. В общей сложности они потеряли 7 миллионов рублей.

Наибольшей суммы лишилась жительница Улан-Удэ, которая отдала неизвестным 1,3 млн рублей.

Женщине на сотовый телефон позвонил человек и представился сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что её взломали и теперь пытаются оформить на её имя кредитные договоры. «Чтобы защитить себя от злоумышленников, необходимо самой оформить кредиты и перевести денежные средства на безопасный счёт», - заявил звонивший.

Горожанка поверила и поверила все требования. По указанию мошенника она оформила четыре кредита в нескольких банках и перевела 1,3 млн рублей на чужой счёт.

Всего с начала года мошенники вытянули деньги у 515 жителей Бурятии. Причинённый ущерб составил 87 млн рублей.

- Мошенники обманывают граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, - уточнили в прокуратуре.

Пока самая крупной суммой, которую удалось вытянуть преступникам у жителя республики в этом году, остаётся 10,5 млн. Как сообщал «Байкал-Dailу», чтобы перевести эти деньги, преподаватель из Улан-Удэ продала свою квартиру
мошенничество

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