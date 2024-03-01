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Улан-удэнец пытался выдать нападение с ножом за самооборону

Улан-удэнец пытался выдать нападение с ножом за самооборону
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пырнул приятеля в живот

Житель Улан-Удэ получил реальный срок за то, что едва не убил приятеля, пырнув его ножом в живот. На суде мужчина пытался оправдать своё нападение самообороной.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло ночью 1 апреля 2023 года. Ранее судимый 46-летний горожанин распивал спиртное со своим знакомым. Вспыхнула ссора, и мужчина схватил кухонный нож и нанёс оппоненту удар в живот. Потерпевший получил тяжёлую травму, но, к счастью, выжил.

Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия (п «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). При этом подсудимый выдвигал версию о самообороне.

- На основании представленных прокурором доказательств в период судебного следствия опровергнута версия осуждённого о том, что он нанес ножевое ранение, обороняясь от противоправных действий приятеля, который причинил ему телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил виновному 5 лет в исправительной колонии строгого режима.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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