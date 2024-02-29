Мужчина хотел сделать подарок родственнику
Житель Забайкальского края пытался передать телефоны родственнику в колонию по воздуху — с помощью квадрокоптера.
Доставку крупной партии запрещённых предметов пресекли на территории исправительной колонии №8 в посёлке Карымское.
- Сотрудники оперативного отдела изъяли квадрокоптер, шесть телефонов, три зарядных устройства и наушники у гражданского лица, пытавшегося доставить средства связи и комплектующие к ним родственнику, отбывающему наказание в учреждении, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
Проводится служебная проверка.
Справка:
Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена статьёй 19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.
Забайкалец пытался доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера
Происшествия, Фото:
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