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Забайкалец пытался доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера

Забайкалец пытался доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Мужчина хотел сделать подарок родственнику

Житель Забайкальского края пытался передать телефоны родственнику в колонию по воздуху — с помощью квадрокоптера.

Доставку крупной партии запрещённых предметов пресекли на территории исправительной колонии №8 в посёлке Карымское.

- Сотрудники оперативного отдела изъяли квадрокоптер, шесть телефонов, три зарядных устройства и наушники у гражданского лица, пытавшегося доставить средства связи и комплектующие к ним родственнику, отбывающему наказание в учреждении, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.

Проводится служебная проверка.

Справка:

Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена статьёй 19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.
колония осужденные

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