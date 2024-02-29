Теперь мужчине грозит до двух лет колонии
63-летнего жителя села Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края будут судить за причинение смерти по неосторожности. Он выстрелил из ружья в птицу, но попал в пенсионерку, которая скончалась.
По данным следствия, всё произошло 27 ноября 2023 года. На своём приусадебном участке мужчина выстрелил из охотничьего нарезного ружья калибра 5,6 миллиметров в пролетающую птицу.
Однако в итоге ранил 71-летнюю женщину, которая прогуливалась в лесу недалеко от его дома. Пенсионерку госпитализировали, однако через несколько дней она умерла в больнице.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. В целях обеспечения гражданского иска судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого - автомобиль и три охотничьих ружья - на сумму около 900 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.
Охотнику грозит до двух лет лишения свободы.
В Забайкалье охотник вместо птицы застрелил пенсионерку
Происшествия, Фото:
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