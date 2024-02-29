В Забайкалье охотник вместо птицы застрелил пенсионерку

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Теперь мужчине грозит до двух лет колонии



63-летнего жителя села Верх-Усугли Тунгокоченского района Забайкальского края будут судить за причинение смерти по неосторожности. Он выстрелил из ружья в птицу, но попал в пенсионерку, которая скончалась.



По данным следствия, всё произошло 27 ноября 2023 года. На своём приусадебном участке мужчина выстрелил из охотничьего нарезного ружья калибра 5,6 миллиметров в пролетающую птицу.



Однако в итоге ранил 71-летнюю женщину, которая прогуливалась в лесу недалеко от его дома. Пенсионерку госпитализировали, однако через несколько дней она умерла в больнице.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. В целях обеспечения гражданского иска судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого - автомобиль и три охотничьих ружья - на сумму около 900 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.



Охотнику грозит до двух лет лишения свободы.

