Девушка спустила с лестницы пьяного приятеля матери
Суд вынес приговор 23-летней жительнице Улан-Удэ, которая до смерти избила пьяного приятеля матери. Её признали виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».
Следствием и судом установлено, что вечером 29 октября 2023 года в девушка приехала на улицу Солнечная в квартиру к матери, где застала её пьяного знакомого. Из личной неприязни она стала избивать его, после чего в подъезде с силой толкнула его руками в грудь, отчего потерпевший упал и скатился вниз по лестнице.
Спустившись вслед за ним, она нанесла лежавшему мужчине ещё несколько ударов ногами по голове и затем ушла. Потерпевший вскоре скончался от полученных повреждений.
- Приговором суда осуждённой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнку, избившую до смерти алкоголика, отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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