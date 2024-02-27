Он предъявил ложные сведения о его доходах
В Улан-Удэ расследуется уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении кредита.
В апреле 2023 года он в отделении банка в Октябрьском районе взял кредит на 500 тысяч рублей, указав при этом в заявке ложные сведения о месте работы и получаемом доходе.
- Горожанин солгал, что занят в лесном хозяйстве и получает ежемесячно 43 тысячи рублей. На самом деле в организации он проработал два месяца и был уволен в декабре 2022 года. Специалисту финансового учреждения он оставил контакты своих коллег по прежнему месту работы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Выполнять финансовые обязательства мужчина не собирался. Обналиченные кредитные деньги он потратил на личные нужды и не внёс ни одного платежа по займу.
Постоянного источника дохода у улан-удэнца нет. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Ведётся дознание.
Улан-удэнец обманом взял кредит на полмиллиона
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Движение быстро восстановили
Он предъявил ложные сведения о его доходах
Аферисты установили на телефон пенсионерки приложение удалённого доступа
Мужчина переночевал в квартире приятеля и прихватил шубку
Он согласился возглавить фирму для незаконного экспорта древесины за деньги
В Кяхтинском районе проводятся работы по ликвидации наледи
Пожарные обнаружили мужчину спящим
На этот раз в республике тряхнуло северный район
14-летний горожанин получил ожоги
Ограничивать движение там не пришлось
Её увезли в больницу
Рецидивисту грозит до 15 лет колонии
Молодой человек расправился с мужчиной после потасовки
Там пришлось остановить движение
Момент наезда запечатлел видеорегистратор