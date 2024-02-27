На севере Бурятии при столкновении «Лексуса» и грузовика пострадала девушка

Её увезли в больницу



ДТП произошло вечером 26 февраля в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. Там около автозаправки столкнулись автомобили Lexus и ГАЗ 66, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».



В ДТП пострадала пассажир Lexus – 30-летняя девушка, которую скорая помощь доставила в центральную районную больницу с с ушибом плеча и голени. После осмотра её отпустили домой.