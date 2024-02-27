Её увезли в больницу
ДТП произошло вечером 26 февраля в северобайкальском посёлке Нижнеангарск. Там около автозаправки столкнулись автомобили Lexus и ГАЗ 66, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
В ДТП пострадала пассажир Lexus – 30-летняя девушка, которую скорая помощь доставила в центральную районную больницу с с ушибом плеча и голени. После осмотра её отпустили домой.
На севере Бурятии при столкновении «Лексуса» и грузовика пострадала девушка
Происшествия, Фото:
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