Специалист по обрезке деревьев застрял на высоте 10 метров
Днём 25 февраля в СНТ «Фантазия» Иркутского района спасатели спустили с берёзы специалиста по обрезке деревьев. Мужчина не мог самостоятельно спустится и обратился за помощью к спасателям.
- По сообщению мужчина помогал хозяйке участка спиливать ветви, и на высоте 10 метров его колено застряло в развилке дерева. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили пострадавшего, - сообщили в пожарно-спасательной службе Иркутской области.
После медицинского осмотра помощь 41-летнему мужчине не понадобилась.
Под Иркутском спасатели сняли с дерева застрявшего мужчину
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