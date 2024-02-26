26 февраля

25 февраля

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Под Иркутском спасатели сняли с дерева застрявшего мужчину

Происшествия, 
Специалист по обрезке деревьев застрял на высоте 10 метров

Днём 25 февраля в СНТ «Фантазия» Иркутского района спасатели спустили с берёзы специалиста по обрезке деревьев. Мужчина не мог самостоятельно спустится и обратился за помощью к спасателям.

- По сообщению мужчина помогал хозяйке участка спиливать ветви, и на высоте 10 метров его колено застряло в развилке дерева. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили пострадавшего, - сообщили в пожарно-спасательной службе Иркутской области.

После медицинского осмотра помощь 41-летнему мужчине не понадобилась.


Иркутская область Иркутск спасательная операция

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