Под Иркутском спасатели сняли с дерева застрявшего мужчину

Специалист по обрезке деревьев застрял на высоте 10 метров



Днём 25 февраля в СНТ «Фантазия» Иркутского района спасатели спустили с берёзы специалиста по обрезке деревьев. Мужчина не мог самостоятельно спустится и обратился за помощью к спасателям.



- По сообщению мужчина помогал хозяйке участка спиливать ветви, и на высоте 10 метров его колено застряло в развилке дерева. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили пострадавшего, - сообщили в пожарно-спасательной службе Иркутской области.



После медицинского осмотра помощь 41-летнему мужчине не понадобилась.





