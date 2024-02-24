Он получил ожоги и отравление угарным газом
Утром 23 февраля произошёл пожар в коллекторе в Октябрьском районе Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения из теплового коллектора шёл дым. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС России на общей площади 15 квадратных метров.
- В результате пожара мужчина 1971 года рождения получил термические ожоги нижних конечностей и отравление угарным газом. Был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожности при курении.
В Улан-Удэ мужчина едва не погиб на пожаре в коллекторе
Происшествия, Фото:
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