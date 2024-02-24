Заманчивое предложение поступило через соцсеть
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 22 февраля стали 448 жителей Бурятии (+ 61 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 80 млн рублей (+ 7 млн рублей за последнюю неделю).
Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Аферисты представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Наибольшая сумма украденных средств за последнюю неделю составила 650 тысяч рублей.
Так, жительнице Октябрьского района Улан-Удэ в социальной сети пришло уведомление о том, что ей начислены бонусы в честь её дня рождения, для получения которых необходимо указать данные своей банковской карты, куда должны были поступить деньги. После этого женщине несколько раз приходили сообщения с кодами, которые она отправила неустановленным лицам.
Вскоре со счёта горожанки списали все её сбережения – 650 тысяч рублей.
Улан-удэнка вместо бонусов ко дню рождения лишилась 650 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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