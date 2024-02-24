Улан-удэнка вместо бонусов ко дню рождения лишилась 650 тысяч рублей

Заманчивое предложение поступило через соцсеть



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 22 февраля стали 448 жителей Бурятии (+ 61 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 80 млн рублей (+ 7 млн рублей за последнюю неделю).



Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Аферисты представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Наибольшая сумма украденных средств за последнюю неделю составила 650 тысяч рублей.



Так, жительнице Октябрьского района Улан-Удэ в социальной сети пришло уведомление о том, что ей начислены бонусы в честь её дня рождения, для получения которых необходимо указать данные своей банковской карты, куда должны были поступить деньги. После этого женщине несколько раз приходили сообщения с кодами, которые она отправила неустановленным лицам.



Вскоре со счёта горожанки списали все её сбережения – 650 тысяч рублей.



