Улан-удэнка лишилась своих сбережений, поверив мошенникам





С начала года в Бурятии зарегистрировано более 150 краж денег с банковских счетов и свыше 280 мошенничеств, совершаемых с использованием интернет-технологий. Большинство из зафиксировано в Улан-Удэ.Люди, как правило, становились жертвами наиболее типичных схем обмана.Так, в республике зачастую регистрируются мошеннические действия, связанные с неправомерным доступом к порталу госуслуг. Под предлогом продления срока действия сим-карты лже-сотрудники компаний сотовой связи вынуждают граждан сообщать коды из смс, меняют пароль для входа в личный кабинет на сервисе и получают доступ к размещённым там персональным данным. А после ­ оформляют на их владельцев кредиты. И, кроме того, похищают денежные средства, используя ситуацию со взломом аккаунта, якобы, третьими лицами. Конечно же, не без помощи самих потерпевших.Так, 26 января в полицию обратилась 53-летняя улан-удэнка, которой позвонил псевдо-работник компании сотовой связи. Мужчина сообщил о необходимости продления договора абонентского обслуживания и попросил передать направленный ей код от портала государственных услуг. Он уточнил: именно туда ей придёт обновлённый договор.Позже собеседник уведомил: некто выгрузил из сервиса её документы, в том числе справку о доходах. А позвонивший за ним вслед лже-сотрудник Центробанка дополнил: неизвестные оформили на женщину кредиты в трёх банках, зарегистрировали на платформе объединённого бюро кредитования.- Для пущей убедительности его коллега через мессенджер выслал своё удостоверение. Сообщив, что банку удалось приостановить оформление займов, он рекомендовал улан-удэнке, тем не менее, обеспечить безопасность финансовых активов. Для этого ей необходимо было снять со счета свои сбережения в сумме 336,5 тысяч рублей и перевести на указанный «резервный счёт банка-партнёра», что она и сделала, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Перед тем, как ей отправиться снимать деньги, псевдо-следователь по видеосвязи провёл с ней инструктаж, как одна должна вести себя в финансовом учреждении.