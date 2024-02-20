Мужчина расправился с женщиной на глазах у детей
Верховный суд Бурятии провозгласил приговор жителю Улан-Удэ, который жестоко расправился со своей женой.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла ночью 25 декабря 2022 года в доме на улице Тёплая. Супруги пришли в гости к соседям, вся компания распивала алкоголь. Ещё в гостях пара поссорилась, и мужчина нанёс жене удары руками и ногами по различным частям тела.
Когда же они вернулись домой, глава семейства на глазах у троих маленьких детей продолжил зверски избивать женщину. Бил её не только руками, но и всем, что попадалось под рукой. Затем и вовсе взял нож и нанёс им несколько ударов. А после спокойно лёг спать.
Окровавленная женщина вскоре скончалась на месте происшествия.
- Суд назначил осуждённому наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Жителя Бурятии приговорили к 14 годам колонии за жестокое убийство жены
Происшествия, Фото:
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