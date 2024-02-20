В Бурятии у всадника изъяли незарегистрированное оружие





Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и госинспекторы Бурприроднадзора провели в Закаменском районе Бурятии во время совместного рейда выявили нарушителя.- В ходе рейда правоохранители в местности «Бага-Тала» заметили и остановили всадника с оружием для проверки документов. В ходе разбора мужчина сознался, что планировал заняться незаконной охотой с помощью незарегистрированного оружия, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.59-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за незаконное ношение оружия, а также за осуществление охоты без разрешительных документов.Незарегистрированное гладкоствольное двуствольное охотничье ружьё модели «ТОЗ-63», 16 калибра и патроны изъяты, переданы на экспертизу и последующее уничтожение.