На этот раз благодаря ей изъяли 2,5 кг марихуаны
Транспортные полицейские изъяли у жителя Бичурского района Бурятии почти 2,5 килограмма марихуаны. Наркотики у 29-сельчанина во время обыска в доме обнаружила служебная собака Гертруда.
Мужчина признался, что собрал коноплю в своём селе, и заверил, что только для личного употребления.
- Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», Гертруда не раз отличалась на службе. Совсем недавно, в начале февраля собака вычислила наркомана на вокзале Улан-Удэ. При себе у него был маленький пакетик с гашишным маслом, но затем оперативники пришли с обыском домой и изъяли уже более 2 кг марихуаны.
В ноябре 2023 года собака унюхала пакет конопли у жителя Тарбагатайского района.
В 2022 года сообщалось ещё о нескольких случаях задержания благодаря Гертруде людей с «травкой»: на вокзале Улан-Удэ – у жителя Забайкальского края, на привокзальной площади – у жителя Кабанского района. Также Гертруда давала понять, что наркотики пассажир поезда прячет в дорожной сумке.
В Улан-Удэ собака Гертруда ловит любителей «травки»
Происшествия, Фото:
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