Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ служебная собака по кличке Гертруда помогла транспортным полицейским обнаружить более полкилограмма наркотиков.
«Травку» собака почуяла во время скрытого патрулирования привокзальной площади станции Улан-Удэ. 22-летнего жителя Кабанского района остановили для проверки, и действительно, у него нашли наркотики.
- По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятое является марихуаной весом около 600 граммов, а также гашишным маслом весом около 3,5 грамма. Молодой человек пояснил, что изъятую марихуану он собрал по месту жительства для личного употребления, без цели сбыта. Гашишное масло он также изготовил самостоятельно для личного употребления, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Гертруда нашла у жителя Бурятии «травку»
Происшествия, Фото:
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