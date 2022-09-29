При себе у молодого человека был свёрток с гашишным маслом
Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале Улан-Удэ задержали жителя Кабанского района с наркотиками. У 22-летнего молодого человека в дорожной сумке имелся бумажный свёрток, внутри которого оказалось 84 гр гашишного масла.
Задержанного помогла вычислить служебно-розыскная собака Гертруда.
Далее во время обыска дома молодого человека с помощью Гертруды была обнаружена также марихуана весом около 20 грамм.
- Задержанный рассказал правоохранителям, что собрал наркотическое средство в Тарбагатайском районе республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛО МВД России на транспорте.
Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размере». По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.
Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Гертруда вычислила парня с наркотиками на вокзале Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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