Гертруда вычислила парня с наркотиками на вокзале Улан-Удэ

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

При себе у молодого человека был свёрток с гашишным маслом



Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале Улан-Удэ задержали жителя Кабанского района с наркотиками. У 22-летнего молодого человека в дорожной сумке имелся бумажный свёрток, внутри которого оказалось 84 гр гашишного масла.



Задержанного помогла вычислить служебно-розыскная собака Гертруда.



Далее во время обыска дома молодого человека с помощью Гертруды была обнаружена также марихуана весом около 20 грамм.



- Задержанный рассказал правоохранителям, что собрал наркотическое средство в Тарбагатайском районе республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛО МВД России на транспорте.



Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размере». По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.



Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

