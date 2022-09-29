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Гертруда вычислила парня с наркотиками на вокзале Улан-Удэ

Гертруда вычислила парня с наркотиками на вокзале Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
При себе у молодого человека был свёрток с гашишным маслом

Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале Улан-Удэ задержали жителя Кабанского района с наркотиками. У 22-летнего молодого человека в дорожной сумке имелся бумажный свёрток, внутри которого оказалось 84 гр гашишного масла.

Задержанного помогла вычислить служебно-розыскная собака Гертруда.

Далее во время обыска дома молодого человека с помощью Гертруды была обнаружена также марихуана весом около 20 грамм.

- Задержанный рассказал правоохранителям, что собрал наркотическое средство в Тарбагатайском районе республики для личного употребления, без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛО МВД России на транспорте.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размере». По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. 
наркотики транспортная полиция

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