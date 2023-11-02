В Бурятии Гертруда унюхала наркотики у 54-летнего мужчины





Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 54-летнего жителя Тарбагатайского района. У ранее судимого мужчины изъяли растительную массу с запахом конопли. Проведённая позднее экспертиза подтвердила, что это была марихуана.Найти около 700 граммов запрещённого вещества удалось благодаря служебно-розыскной собаке по кличке Гертруда. Сельчан пояснил, что собрал «травку» в поле «для личного потребления», без цели сбыта.Против него в итоге возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере»). Теперь злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Таргабатайца поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Расследование продолжается.