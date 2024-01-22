На трассе в Бурятии «Тойота Премио» врезалась в «Лэнд Крузер»

В субботу, 20 января, утром в Прибайкальском районе столкнулись «Тойота Премио» и «Тойота Лэнд Крузер». ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал», вблизи села Мостовка, сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.
Предварительно установлено, что 31-летняя женщина-водитель «Тойоты Премио» не справилась с рулевым управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась во внедорожник.
В результате аварии с травмами различной степени тяжести в больницу госпитализировали водителя и пассажира «Премио». Двух пассажиров «Лэнд Крузера» медики осмотрели, а после оказания медпомощи отпустили домой.
В тот же день, в 15 часов похожее ДТП произошло в Кабанском районе.
По предварительным данным, в пяти километрах от посёлка Каменск 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Эксперт» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Тойота РАВ4».
В результате ДТП водитель «Ниссана» и 65-летняя пассажирка «Тойоты» госпитализированы.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье в Тарбагатайском районе травмы получил мужчина, не имеющий водительских прав, слетевший на авто с дороги в овраг.