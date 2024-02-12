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В Улан-Удэ за кражи задержали несовершеннолетнего «собутыльника»

В Улан-Удэ за кражи задержали несовершеннолетнего «собутыльника»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемый разгуливал по городу с похищенными с вещами

В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в имущественных преступлениях. Ранее, 29 января, в полицию позвонил 36-летний горожанин. Отдыхавший в баре мужчина сообщил, что неизвестный похитил его имущество: сотовый телефон и норковую шапку. Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Они выяснили: кража произошла в тот момент, когда, изрядно захмелев, потерпевший уснул за столом. В это время его малознакомый собутыльник забрал гаджет, который периодически просил у него для осуществления звонков, и шапку.

Уже днём он был задержан оперативниками. Оказавшийся 17-летним жителем Заиграевского района злоумышленник разгуливал по улицам в похищенном головном уборе с чужим мобильным устройством и планировал его продать.

Позднее выяснилось, что с банковского счета хозяина телефона он похитил 77 тысяч рублей. При этом осуществлять себе переводы денег начал ещё в питейном заведении – владелец гаджета при компаньоне заходил в банковское онлайн-приложение.

В момент задержания у подозреваемого были обнаружены банковские карты на имя другого человека. Как оказалось, их держатель – 28-летний уланудэнец, несколькими днями ранее заявивший в полицию о краже в том же баре.

Установлено, что злоумышленник по аналогичной схеме подсел к нему за стол и под предлогом покупки очередной порции спиртного и просьбы позвонить похитил портмоне деньгами в сумме 4,5 тысяч рублей, картами и сотовый телефон, который впоследствии сбыл.

Отметим, молодой человек учится в старших классах школы и состоит на профилактическом учёте в ПДН. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Были возбуждены уголовные дела. Также он подвергнут уголовному преследованию за противоправные деяния, совершенные ранее в других районах города и Заиграевском районе. Работа по установлению его причастности к иным имущественным преступлениям продолжается, сообщили в МВД по РБ.

Бурятия Улан-Удэ МВД полиция кража

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