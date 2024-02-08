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Экстремистскую ячейку обезвредили в колонии в Бурятии

Экстремистскую ячейку обезвредили в колонии в Бурятии
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Задержано четверо фигурантов дела

Сотрудники уголовного розыска МВД и УФСИН пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

«В производстве находится уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 Уголовного кодекса «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Задержаны четверо фигурантов, им предъявлено обвинение», - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что с мая 2022 года по январь 2024 года обвиняемые организовали экстремистскую деятельность криминальной субкультуры. Они вовлекали в неё осуждённых колонии, пропагандировали им идеи, правила, уклад, новые поведения и общения. Также собирали им продукты, сигареты и пр.



Злоумышленники пытались навязать свою систему взаимодействия – вёлся учёта прибывающих в колонию заключённых, выстраивались нормы общения и порядок разрешения конфликтов между осуждёнными и администрацией колонии.

Помимо этого, сообщники налаживали систему передачи писем между осуждёнными ИК №1 и людьми, сидящими в других колониях. Им доставляли также запрещённые предметы. В ходе обысков обнаружили доказывающую это переписку.

Допрошены двое свидетелей из числа лиц, ранее отбывающих наказание в исправительной колонии.

Задержали злоумышленников при участии сотрудников спецподразделений Росгвардии.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

экстремизм

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