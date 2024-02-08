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Троих работников Селенгинского ЦКК с ожогами перевезли в Улан-Удэ

Троих работников Селенгинского ЦКК с ожогами перевезли в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Cергей Тарасенко
Их доставили в республиканскую больницу

Троих работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, которые накануне получили ожоги, доставили из Кабанского района в столицу Бурятии. Сейчас они находятся в республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко, рассказали в Минздраве РБ.

В Улан-Удэ сотрудников ЦКК решили перевезти для консультации и осмотра. Четвёртого поместили в Кабанскую центральную районную больницу.

Состояние одного пострадавшего, госпитализированного в РКБ, оценивается как удовлетворительное, у двоих оно средней степени тяжести. Люди получают всю необходимую медпомощь. Ситуация остаётся под контролем министерства здравоохранения.

Ранее подробности несчастного случая, который произошёл на предприятии днём 7 февраля, рассказали в следкоме. Всё случилось в варочно-промывочном цехе при ремонте одного из агрегатов. По предварительным данным, ночью там вышел из строя насос, который использовался для перекачки по трубам волокнистой массы целлюлозы после варки для дальнейшей промывки.

- Утром при диагностике неисправности бригада работников допустила разгерметизацию агрегата, в котором под давлением находилась горячая жидкая масса целлюлозы. После её попадания на лицо и другие открытые участки тела четверо работников получили ожоги. У одного из них – повреждение кисти, полученное при разборке насоса, – подчеркнули в СУ СКР по Бурятии.

В ведомстве уже начали проверку. Там устанавливают все обстоятельства инцидента.

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