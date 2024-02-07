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На Селенгинском ЦКК в Бурятии четыре человека получили ожоги

На Селенгинском ЦКК в Бурятии четыре человека получили ожоги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их увезли в больницу

О несчастном случае, который произошёл 7 февраля на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, сообщили в районной группе «Кабанск-инфо.24/7», данный факт подтвердили на самом предприятии. Четыре сотрудника получили ожоги первой степени.

Пострадавших госпитализировали. Среди них нет ни одного в тяжёлом состоянии.

- Работа с родными пострадавших ведётся. Комбинат работает в обычном режиме, опасности для других работников и для населения нет, – заявили на Селенгинском ЦКК.

Ситуацию уже взяли под контроль в Минздраве РБ. Состояние сотрудников ЦКК оценивается как средней степени тяжести. «Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь», – приводит комментарий ведомства «Кабанск-инфо.24/7».

Прокуратура Кабанского района начала проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда.

- По предварительным данным, при выполнении ремонтных работ оборудования четыре работника предприятия получили ожоги 1, 2 степени. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Надзорным органом будет дана оценка соблюдения должностными лицами организации законодательства об охране труда и промышленной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
     
В апреле 2022-го на предприятии друг за другом погибли пять работников. Причиной массовой смерти стали нарушения при эксплуатации комплекса очистных сооружений и выброс отравляющих веществ в воздух.

Кроме того, выяснилось, что у погибших сотрудников комбината не было средств индивидуальной защиты органов дыхания. В СУ СКР по Бурятии тогда сообщили: даже на следующий день после трагедии показатели содержания сероводорода в воздухе на очистных превышали предельно допустимые значения почти в тысячу раз. Контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населённых пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до десяти раз от нормы.

В следкоме возбудили уголовное дел, фигурантами которого стали четыре человека – директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС и технолог. В январе им ужесточили наказание, отменив условные сроки.

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