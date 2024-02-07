Улан-удэнец обманом вынудил знакомых перевезти 22 кг конопли

Добродушные люди не знали о преступных намерениях мужчины



58-летний житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Суд назначил мужчине реальный срок.



Установлено, что дважды судимый за наркотики мужчина в ноябре 2023 года собрал верхушки конопли. В высушенном виде получило 22 кг.



Чтобы перевезти «травку» домой в Улан-Удэ, он попросил перевезти мешки своих знакомых. При этом, что внутри, не сообщил.



Однако машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, которые и обнаружили коноплю.



- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному наказание 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.



