Добродушные люди не знали о преступных намерениях мужчины
58-летний житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Суд назначил мужчине реальный срок.
Установлено, что дважды судимый за наркотики мужчина в ноябре 2023 года собрал верхушки конопли. В высушенном виде получило 22 кг.
Чтобы перевезти «травку» домой в Улан-Удэ, он попросил перевезти мешки своих знакомых. При этом, что внутри, не сообщил.
Однако машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, которые и обнаружили коноплю.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному наказание 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнец обманом вынудил знакомых перевезти 22 кг конопли
Происшествия, Фото:
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