07 февраля

06 февраля

Популярное

Улан-удэнец обманом вынудил знакомых перевезти 22 кг конопли

Улан-удэнец обманом вынудил знакомых перевезти 22 кг конопли
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Добродушные люди не знали о преступных намерениях мужчины

58-летний житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Суд назначил мужчине реальный срок.

Установлено, что дважды судимый за наркотики мужчина в ноябре 2023 года собрал верхушки конопли. В высушенном виде получило 22 кг.

Чтобы перевезти «травку» домой в Улан-Удэ, он попросил перевезти мешки своих знакомых. При этом, что внутри, не сообщил.

Однако машину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, которые и обнаружили коноплю.

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному наказание 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.

наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске
Происшествия, 07.02.2024
В салоне автобуса находилось 20 человек 
Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
Дом печати в Улан-Удэ снова «минировали»
Происшествия, 07.02.2024
Анонимное сообщение поступило рано утром
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
В Улан-Удэ в ДТП пострадал 11-летний ребёнок
Происшествия, 07.02.2024
Столкнулись «Тойота» и «Хонда»
В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак
В Бурятии сельчане остались без бензина из-за злых собак
Происшествия, 07.02.2024
Псы оккупировали местную автозаправку

В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
В Иркутске 19 человек спасли на пожаре в пятиэтажке
Происшествия, 07.02.2024
Пожар произошёл ранним утром, когда многие жильцы спали
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
Происшествия, 07.02.2024
Причиной стал пожар в многоквартирном доме
На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
На федеральной трассе в Бурятии фура врезалась в самосвал
Происшествия, 07.02.2024
Водитель большегруза вылетел на «встречку»
Жителя Ангарска будут судить за жестокое убийство щенка
Жителя Ангарска будут судить за жестокое убийство щенка
Происшествия, 06.02.2024
Мужчина избил собачку, а после скинул её с четвёртого этажа
Улан-удэнец до смерти избил дядю
Улан-удэнец до смерти избил дядю
Происшествия, 06.02.2024
Мужчина бил его кулаками по голове

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^